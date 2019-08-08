Лондон, 8 августа 2019, 20:34 — REGNUM
Британский премьер-министр Борис Джонсон уверен, что парламент Великобритании не будет сопротивляться выходу страны из Евросоюза в установленный срок, 8 августа передает агентство Reuters.
Отметим, сроки Brexit несколько раз сдвигались из-за отказа британского парламента ратифицировать соглашение о выходе с Брюсселем, принятое правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй.
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