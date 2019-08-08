Белоруссия взяла в России взаймы 10 млрд рублей
Минск, 8 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. По итогам размещения на российском финансовом рынке двух выпусков белорусских гособлигаций привлечено 10 млрд рублей на три года. Минфин Белоруссии уже зачислил деньги на свои счета.
Резиденты РФ приобрели 93% приобретённых ценных бумаг, остальное выкупил нерезиденты — компании из США. Они рассчитывают на доходность чуть менее 9% годовых.
В организации размещения белорусских долговых обязательств приняли участие ЕАБР, «Газпромбанк», «Открытие» и «Совкомбанк». Всего правительство Белоруссии намеревается привлечь 30 млрд российских рублей посредством пяти эмиссий.
Предыдущее размещение белорусских облигаций на российском рынке состоялось в 2010 году — тогда Минфин Белоруссии смог привлечь 7 из запланированных 15 млрд рублей по ставке купона 8,7% годовых.
Напомним, в начале года Александр Лукашенко в очередной раз публично озвучил претензии к стоимости российских кредитов. В марте посол России — спецпредставитель президента РФ в Белоруссии Михаил Бабич дал обстоятельный ответ, отметив: «Если российские кредиты так дороги, а кругом полно дешевых китайских и прочих, тогда непонятно зачем запрашивать? Но раз запрос есть, значит все-таки российские кредиты более выгодны и доступны, чем все, что есть на финансовых рынках мира».
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