Москва, 8 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Сотрудники петербургского следственного изолятора СИЗО-1, он же «Кресты-2», допускают в работе множество нарушений. Об этом сообщил 8 августа заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Alex Fedorov, Wikimedia Commons Следственный изолятор № 1

По его словам, проверка, которая началась днем ранее, уже выявила факты перевода людей из одной камеры в другую, помещение несудимых с судимыми и отсутствие учета таких перемещений. Максименко констатировал, что «в этом СИЗО бардак».

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"Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много», — сообщил он РИА Новости.

Случаи пыток, однако, пока не доказаны, добавил замглавы ФСИН. Все собранные в «Крестах» материалы ведомство передаст прокуратуре и следственным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка в «Крестах» началась после появления в сети публикаций о насилии над подозреваемыми. Утверждалось, что администрация СИЗО создала в изоляторе камеры, где одни заключенные пытают других, чтобы добиться от них показаний и денег.