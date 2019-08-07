Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM

В СИЗО-1 Санкт-Петербурга, известное как «Кресты—2», направлены сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.

Тюрьма Кресты. Санкт-Петербург (cc) Godot13

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"В случае подтверждения информации материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в ведомстве.

При этом в УФСИН подчеркнули, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО-1, при этом ни одной жалобы от подозреваемых и обвиняемых не поступало.

Напомним, 7 августа в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 Санкт-Петербурга якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания и деньги.

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