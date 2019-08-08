Ташкент, 8 августа, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Египетская авиакомпания Nile Air получила право на выполнение авиарейсов Шарм-эль-Шейх — Ташкент после вмешательства антимонопольного комитета Узбекистана, сообщает 8 августа издание «Газета.uz».

(сс) JHenryW. Justus Weiss Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх

Антимонопольное ведомство республики вмешалось после отказа авиакомпании из Египта в предоставлении слотов на выполнение авиарейсов. Отметим, что под слотом понимается время, предоставляемое для выполнения посадки или взлета самолета.

Отмечается, что в настоящее время перевозки по данному маршруту выполняет египетская авиакомпания AlMasria. Компания Nile Air начнет выполнять перелеты по указанному маршруту с 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 3 сентября авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставит пассажирам скидки от 30 до 50% на внутренние авиарейсы в связи с празднованием Дня независимости.

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