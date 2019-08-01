Ташкент, , 15:58 — REGNUM

Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставит скидки от 30 до 50% на внутренние авиарейсы с 31 августа по 3 сентября 2019 года. Об этом 1 августа сообщает издание «Новости Узбекистана».

Самолет (cc) confused_me

Отмечается, что национальная авиакомпания вводит дополнительные скидки в связи с празднованием 28-летия независимости республики. Для индивидуальных пассажиров размер скидки составит 30%.

Кроме того, туристические группы, школьники и студенты получат скидку в 40%, а семьи, пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны — 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля между Тбилиси и Ташкентом было возобновлено авиасообщение, которое прервалось после распада СССР. Полеты будут выполняться в летний период два раза в неделю компанией «Узбекистанские авиалинии».

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