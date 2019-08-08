Москва, 8 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 августа обвалились более чем на 4%, обновив семимесячные минимумы под отметкой $56 за баррель. По итогам дня котировки сократили потери, финишировав в районе $57,30. Сегодня, 8 августа, в ходе утренних торгов четверга фьючерсы пытаются восстановиться, целясь на уровень $58, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рынок черного золота остается чувствительным к любому проявлению негатива, и в центре внимания игроков остается американо-китайская торговая война, где в свете последних событий уже мало кто рассчитывает на прогресс в переговорах на данном этапе, тогда как дальнейший обмен тарифами способен продавить Brent гораздо ниже от текущих уровней», — пояснил эксперт.

Локально давление на цены усилил неожиданно медвежий отчет минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти на 2,4 млн баррелей против прогноза снижения почти на 3 млн после семи недель сокращения запасов, причем в крупных масштабах. При этом запасы бензина увеличились на 4,4 млн баррелей, а запасы на побережье Мексиканского залива были зафиксированы на рекордном для этого времени года значении. Увеличилась и добыча, снова приблизившись к историческим максимумам.

«Учитывая уязвимость рынка, отчета оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну агрессивных распродаж в сырьевом сегменте. Сегодня Brent получает поддержку на неплохих данных из Китая, где, несмотря на торговые трения с Китаем, в июле экспорт неожиданно вернулся к росту. Несмотря на текущие попытки подъема, нефть по-прежнему подвержена понижательным рискам на фоне торгового конфликта», — считает Николаев.

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