Хабаровск, 8 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Около 700 дачных участков подтоплено на островах на Амуре у Хабаровска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маскитный Наводнение

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По данным МСЧ Хабаровского края, уровень Амура у краевой столицы поднялся до отметки 493 см, прибавив за сутки 17 см. В ближайшие двое суток гидрологи ожидают подъем воды в Амуре ещё на 30—40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Гидрологи прогнозируют ухудшение ситуации в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО.