Нижний Новгород, 8 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. За 2018 год численность туристов, обслуженных туристическими фирмами Нижегородской области, составила 184 167 человек, из которых 183 808 — граждане России. Нижегородстат обнародовал итоги работы данного сегмента за прошлый год, передаёт корресподент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль. Нижний Новгород

Также среди обслуженных нижегородскими турфирмами были 359 иностранцв, что составляет несущественную долю — 0,19%. Всего по странам мира был обслужен 79 161 турист, из них 78 802 — граждане России.

В основном турфирмы региона за пределами России оказывали услуги вне стран СНГ — 78 603 путешественника. Среди стран, выбранных туристами, лидировали Турция, которую посетили 37 158 человек, Греция — 4869 человек, Таиланд — 4334, Тунис — 4073, Кипр — 4042, Испания — 3363. Наименьший интерес вызвали Гондурас и Монако, куда были отправлены по одному туристу за весь год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за семь лет — с 2010 по 2017 год — наблюдался рост числа путешественников сразу на 71%. Также отмечался прирост средств размещения различного формата — от отелей до кемпингов. Всего к концу 2017 года их стало 25,3 тыс., что в два раза больше, чем в 2010 году.

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