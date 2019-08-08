Ягодное, Магаданская область, 8 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупредил жителей посёлка Ягодное Магаданской области о химическом и биологическом заражении воды в результате паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грязная вода

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В распространённых информационных листах говорится, что «с паводковыми водами возможно поступление химических и биологических загрязнителей».

Населению рекомендуют не пить сырую воду, а кипятить её.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пожарском районе Приморья паводком затопило насосную станцию, 19 тыс. жителей вынуждены были не пользоваться канализацией. Воду подвозили цистернами.

В нескольких регионах Дальнего Востока идёт вторая волна паводка.