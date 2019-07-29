Лучегорск, , 02:53 — REGNUM

В Пожарском районе Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за проливных дождей в посёлке Лучегорск затопило насосную станцию. 19 тысяч человек остались без воды, причём не только горячей, но и холодной. Но самое серьёзное в этой ситуации то, что людям объявили, что пользоваться канализацией до устранения неполадок нельзя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Аварийная ситуация сложилась на насосной станции Лучегорска — затоплен и вышел из строя единственный фекальный насос на очистных сооружениях. Два дня длятся ремонтные работы — люди остаются без воды и возможности пользоваться канализацией.

По словам специалистов ЖКХ, воду откачивают, но она поступает и пока не удаётся ликвидировать неполадки. Введён режим ЧС, людям подвозят воду

«Да каждый год эта история в Лучегорске повторяется. Мы неделями живём без воды и канализации, и ведь деньги на ремонт выделяют, но куда они уходят — всем понятно», — пишут в соцсетях местные жители.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливневых дождей в Приморье пострадали несколько районов, вода смыла мосты, разрушила автодороги, затоплены посёлки.