Москва, 8 августа, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Граждане России получат возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах в магазинах. Эта услуга от Сбербанка станет доступна жителям удалённых и малонасёленных пунктов России уже с 2019 года. Об этом заявили в пресс-службе финансовой организации.

A.Savin Касса магазина

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Это нововведение пройдёт в рамках расширения проекта по повышению доступности финансовых услуг.

«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Напомним, в 2018 году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых пунктах. Сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платёжных систем Visa и MasterCard. При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуковов заявил о том, что жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Он напомним, что в настоящее время такая услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселённых пунктов в ряде регионов России. Однако крупнейшие российские банки заинтересованы в расширении этого эксперимента по всей стране.