Тропический шторм Francisco пока не принёс Приморью особого вреда
Владивосток, 8 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В результате воздействия шторма Francisco, транспортное сообщение на всей территории Приморья не нарушалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.
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Также не пострадали объекты, обеспечивающие жизнедеятельность региона. Специалисты отмечают, что за ночь в Приморье выпало 60% месячной нормы осадков, однако весь ущерб ограничился локальными отключениями электроэнергии, своевременно исправляемые аварийными бригадами энергетиков. В муниципалитетах также заявили об отсутствии нарушений в работе систем жизнеобеспечения.
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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на предупреждение спасателей, отдыхающие на всем южном побережье Приморья проигнорировали информацию о приближении тропического тайфуна, заявив, что готовы потерпеть неудобства в виде дождя и ветра ради последующих солнечных дней.