Владивосток, , 04:42 — REGNUM

Выход тропического тайфуна Francisco к побережью Приморья, не смог изменить планы отдыхающих на многочисленных пляжах края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Даже после того, как спасатели разъясняли отдыхающим степень приближающейся опасности, немногие покинули пляжи южного побережья Приморья. Люди, приехавшие отдыхать на море из Хабаровского края, Еврейской и Амурской областей, совершенно не торопились уезжать обратно «из-за какого-то там тайфуна».

«Мы через такое проходили, ничего страшного. Просто нужно укрепить палатки и во время шторма не приближаться к урезу воды. Ведь это не надолго, скоро всё пройдёт и мы снова увидим солнце», — объяснил один из отдыхающих.

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Как сообщало ИА REGNUM, тропический тайфун Francisco принёс во Владивосток 77 мм осадков за одну ночь. Ещё больше, до 91 мм выпало в Партизанске. Синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках до 0,8 метров к вечеру 8 августа.