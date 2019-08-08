Владивосток, , 03:14 — REGNUM

За минувшую ночь 8 августа во Владивостоке выпало 77 мм осадков, дождевые реки текли по улицам города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приморские спасатели ждут тайфун Francisco в районах края

Наибольший удар стихии, по данным Примгидромета, пришёлся на Партизанск, где в течение ночи выпало 91 мм осадков.

В реках края, где проводится гидрологическое наблюдение, с утра зафиксирован подъём уровня воды до 0,2−0,4 метра. Ожидается, что к концу дня вода может подняться до 0,8 метра.

Читайте также: В Приморье объявлено штормовое предупреждение: идёт мощный тайфун

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с приближением тропического тайфуна Francisco было объявлено штормовое предупреждение, спасательные подразделения МЧС заблаговременно выдвинулись в районы, наиболее подверженные подтоплениям во время прохождения тайфунов.