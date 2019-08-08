Магадан, 8 августа, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Ранним утром 8 августа в центре столицы Колымы ликвидировали молодого медведя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mattyman17 Медведь

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Машина патрульных ДПС преследовала медведя, гуляющего по трассе и улицам ранним утром.

«Полицейские были вынуждены застрелить в 7 часов молодого медведя в центре Магадана. Хищник долго ходил по улицам и представлял угрозу для людей», — пояснили в региональном МВД.

Утром местные жители обнаружили на территории школы № 21 за мусорными контейнерами застреленного медведя, сняли на видео и выложили в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Охе Сахалинской области по улицам бегал полуторагодовалый медвежонок. Полицейские были также вынуждены его застрелить.