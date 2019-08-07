Оха, Сахалинская область, , 08:18 — REGNUM

В Сахалинской области, в городе Оха, 7 августа по улицам бегал напуганный медвежонок, вызванные местными жителями полицейские его застрелили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Маленький медведь был замечен на улицах Красноармейской и Дзержинского. Он бегал и метался в разные стороны. По предположению очевидцев, он хотел найти выход в лес.

«После нескольких кругов по дворам, медвежонок пробежал по детской площадке, детей там не было, появился у гаражей. Кто-то вызвал полицию и его застрелили», — пишут в соцсетях местные жители.

В охинском лесничестве сказали, что медведю было всего года полтора и он случайно пришёл в город.

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Как сообщало ИА REGNUM, выход медведей к людям не редкость для дальневосточных регионов. Тем более сейчас, когда горят леса или топит паводок. Животным нечего есть в тайге и они ищут пропитания на свалках и огородах.

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