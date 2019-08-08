Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Десять человек, поступившие в горбольницу Новороссийска с места ДТП в районе посёлка Верхнебаканский, прооперированы, сообщили 8 августа в пресс-службе минздрава по Краснодарскому краю.

U.S. Navy Операция

По состоянию на 2:00 (время местное) число прооперированных составило десять человек, четыре из них — дети. Госпитализирован 41 человек, 12 из которых — дети. Работы в операционных продолжаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасательные работы на месте аварии под Новороссийском завершены. По данным МЧС, в ликвидации последствий ДТП участвовали 184 человека.