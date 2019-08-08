Биробиджан, 8 августа, 2019, 04:13 — ИА Регнум. На реках Еврейской автономии продолжается подъём воды, который превысил критический уровень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

79.mchs.gov.ru Возведение дамбы. Еврейская автономная область

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В ЕАО ведутся работы по укреплению дамб и отсыпке подтопленных участков автомобильных дорог. Уровень воды в реках области продолжает расти. Так, в селе Пашково уровень Амура превысил отметку 14,8 метра, в селе Нагибово Амур демонстрирует высоту воды на уровне 10, 47 метра, в Екатерино-Никольское уровень составил 8,95 метра, а в селе Ленинское — 8,7 метра.

Река Биджан в одноимённом посёлке за сутки упала на 2 см и теперь её уровень сохраняется на отметке 3,77 метра. Река Бира наблюдается на трёх постах, где фиксируется следующий уровень: в Биракане — 1,74 м, в Бире — 2,24 м, в Биробиджане — 3,27 м.

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Как сообщало ИА REGNUM, прохождение волны паводка по территории Еврейской области привело к подтоплению шести участков автомобильных дорог, где в настоящее время ограничено движение транспорта и выставлены посты ДПС.