Лондон, 7 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Пилоты Ryanair в Великобритании проголосовали за забастовку, 7 августа передает агентство Reuters.

Anna & Michal Самолеты Ryanair

Британские пилоты ирландского лоукостера решили провести две акции. Первая забастовка будет проходить два дня и начнется 22 августа, вторая пройдет со 2 по 4 сентября.

Согласно заявлению профсоюза, за проведение забастовки с требованием улучшения условий труда проголосовали 79,5% пилотов.

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