* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 августа, 2019, 20:51 — ИА Регнум. США осуждают очередной теракт движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, в ходе которого погибли и получили ранения десятки гражданских лиц, 7 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Преднамеренные атаки против мирных жителей никогда нельзя оправдать» , — заявил в «Твиттере» спецпредставитель США по мирным переговорам в Афганистане Залмай Хализад.

Халилзад отметил, что новые теракты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут нанести ущерб внутриафганским мирным переговорам.

Читайте также: Граждане России не пострадали при теракте в Кабуле