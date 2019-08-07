Москва, 7 августа, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поделился своим мнением с журналистами о возможностях увеличения темпов геологоразведочных работ в Арктической зоне России (АЗР) с целью развития Северного морского пути, которого потребовал вице-премьер Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по Арктике.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Он отметил, что для этого потребуется привлечение дополнительного финансирования. По его словам, компании не проявляют значительного интереса к разработке АЗР.

«Юрий Петрович (Трутнев) правильно поступает, он переживает за Арктику, за ее развитие. Он хочет, чтобы 80 млн т (речь о выполнении указа по увеличению грузопотока по Севморпути к 2024 году — ИА REGNUM ) быстрее появились за счет ресурсной базы. Но я не понимаю, как мы должны на себя такие затраты, как государство, взять, и что мы должны сделать?» — цитирует руководителя Минприроды ТАСС.

«Там открыто достаточно большое количество месторождений, и если бы это кому-то было интересно, они (компании) бы туда пришли. Но на сегодняшний день в очереди у меня никто не стоит, я не вижу, чем мы можем там активизироваться», — продолжил Дмитрий Кобылкин.

Он также отметил, что в настоящее время в его ведомство просьбы от компаний на предоставление льгот на геологоразведку в Арктике не поступают.

ИА REGNUM сообщало о том, что на состоявшемся 25 июля заседании Госкомиссии по развитию Арктики вице-премьер Юрий Трутнев жестко раскритиковал работу Минприроды по разведке и освоению арктических месторождений.

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«Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению Арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период», — сказал он журналистам после заседания Госкомиссии.