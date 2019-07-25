Москва, , 18:07 — REGNUM

Ресурсы шельфа Арктической зоны оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа. Такую цифру озвучил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на состоявшемся заседании Госкомиссии по развитию Арктики. Вместе с тем, по его мнению, степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в особенности остается крайне низкой.

«Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению Арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период», — сказал Юрий Трутнев журналистам после заседания Госкомиссии.

Вице-премьер также добавил, что члены комиссии договорились о создании соответствующей рабочей группы.

«Достаточно большое количество членов комиссии вызвалось принять участие, и попробуем все-таки разработать программу, потому что для того, чтобы привлекать другие средства, надо доказывать, что мы за счет геологоразведки добиваемся, как повышается стоимость недр РФ», — цитирует Трутнева ТАСС.