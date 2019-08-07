Москва, 7 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по причине множества нарушений при сборе подписей, объяснила наличие «мёртвых душ» в сданных ею подписных листах тем, что активистам её штаба мешали работать с избирателями и «обливали фекалиями». Об этом она заявила на заседании Центральной избирательной комиссии 7 августа. Прямая трансляция заседания ведётся на сайте ЦИК.

YouTube: Навальный LIVE Любовь Соболь

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев попросил Соболь объяснить, каким образом подписи за её выдвижение смогли оставить шесть человек, которые скончались весной-летом 2019 года до начала официальной избирательной кампании. «Кто повинен в этом?» — спросил Булаев. Любовь Соболь заявила, что сотрудники её штаба собирали подписи и в жару, и под проливным дождём, несмотря на провокации. «Их обливали фекалиями!» — в частности, заявила она. По словам несостоявшегося кандидата, кто-то специально пришёл в штаб с чужим паспортом и указал другую дату рождения, чтобы потом эта подпись была признана недействительной.

В ответ на это Николай Булаев предложил Соболь направить совместное, за двумя подписями, заявление в Следственный комитет России с требованием провести расследование подделки подписей и выявить тех самых провокаторов, которые, по её мнению, повинны в предоставлении данных умерших людей. Соболь на предложение отвечать не стала, выдав взамен тираду о давлении на оппозицию. «То есть вы не хотите объективного расследования и поиска тех, кто совершил уголовное преступление?» — сделал вывод Булаев.

В то время, как Соболь уже без микрофона, выйдя с трибуны, продолжала выступать перед членами ЦИК и присутствующими журналистами, председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила её в абсолютной неготовности к конструктивному диалогу и неспособности выслушивать аргументы.

«Можете и так сказать нам 30 раз спасибо за тот пиар, который вы тут получили. Вы показали себя во всей красе», — сказала она.

Ранее Памфилова заявила на заседании ЦИК, что обеспокоена здоровьем Соболь, которая якобы голодает уже много дней. «Коляску для вас приготовили, питательный раствор», — сообщила председатель Центризбиркома.

Член ЦИК Борис Эбзеев на заседании сообщил, что Любовь Соболь сдала в общей сложности 4940 подписей при необходимом количестве в 4491 подпись. 680 подписей были признаны недействительными, в том числе 388 — полностью или частично проставленными другими людьми, 231 — содержащими недостоверные сведения об избирателях, 61 — содержащими иные нарушения. Достоверными оказались 4260 подписи. Таким образом, брак превысил 10% от общего количества подписей, что не позволяет зарегистрировать кандидата.

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Решением ЦИК жалоба Соболь на постановление Мосгоризбиркома об отказе в регистрации была отклонена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Соболь, в частности, нашли подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой, которая скончалась 16 мая 2019 года. При этом, как выяснили в избиркоме, женщине заменили 1932 год рождения на 1997.

«Мёртвые души» были обнаружены и в подписных листах 12 других незарегистрированных кандидатов, в том числе Ивана Кульнева (60), Кирилла Гончарова (46), Александра Соловьёва (9), Геннадия Гудкова (5), Дмитрия Гудкова (2) и других.

Всего на выборах в Мосгордуму в регистрации было отказано 57 кандидатам — это почти вдвое меньше, чем в 2014 году. Регистрацию прошли 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова».