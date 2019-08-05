Москва, , 12:18 — REGNUM

У незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли подписи умерших людей, сообщил в интервью председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Члены окружной комиссии с изумлением увидели в принесенных ею списках автограф бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Николаевны Симанковой, умершей 16 мая этого года. Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!» — рассказал глава МГИК.

По словам Горбунова, в списках у Соболь оказались Елена Васильевна Булычева с улицы Усачева, Вера Алексеевна Ибрагимова с Семеновской площади. Обе женщины ушли из жизни до объявления даты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МГИК считает, что незарегистрированные кандидаты не ставили цели попасть в думу.

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