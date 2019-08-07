Москва, 7 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Специалисты московской компании «ТД УАЗ Моторс» обновили УАЗ «Патриот», увеличив его мощность с 135 до 180 л. с. Об этом 7 августа сообщается на портале SpeedMe.

Speedme Обновленный УАЗ «Патриот»

За помощью освежить УАЗик к тюнерам обратился москвич Виктор Берченко из Щербинки. После чего специалисты радикально поменяли как его внешний вид, так и технические параметры.

Ещё несколько лет назад Берченко установил на автомобиль 4-скоростной «автомат» Aisin. Тогда на заводской модели была предусмотрена только «механика».

Компания «ТД УАЗ Моторс» установила на авто турбированный компрессор Garrett. Теперь максимальная мощность бензинового мотора ЗМЗ-409 выросла с базовых 135 до 180 л. с. Кроме того, тюнеры оснастили автомобиль турбо-китом, стоимостью в 180−190 тыс. рублей.

Дизайн машины был доработан декоративным обвесом кузова. Сам кузов окрашен в желто-черные цвета полимерным покрытием. Также тюнеры снабдили машину внедорожными колесами, «обутыми» в финские шины Nokian Rotiiva AT.

Напомним, новосибирские блогеры проекта «Гараж 54» создали на базе внедорожника УАЗ «Хантер» газонокосилку. Умельцы изготовили трехлопастный нож из листового железа, который был присоединен к заднему редуктору вседорожника. После этих изменений скорость вращения лопастей стала привязана к скорости движения машины.

Читайте также: В Новосибирске сделали газонокосилку на базе автомобиля УАЗ «Хантер»