Новосибирск, , 12:04 — REGNUM

Новосибирские блогеры проекта «Гараж 54» сделали на базе автомобиля УАЗ «Хантер» газонокосилку. Видео с экспериментом размещено на их YouTube-канале.

Блогеры изготовили трехлопастный нож из листового железа. Он был присоединен к заднему редуктору машины. Таким образом, скорость вращения лопастей стала привязана к скорости движения автомобиля.

Как отмечают новосибирские умельцы, газонокосилка на базе УАЗа работает отлично. Хотя стоит еще поработать над регулировкой высоты ножен, поскольку они не схватывают низкую траву.

Напомним, до этого эксперимента новосибирские блогеры попытались сделать из УАЗ «Хантер» культиватор. Эксперимент вышел неудачный. Поставив диски с лезвиями только на переднюю ось, оказалось, что машина просто едет, не вскапывая землю. После этого блогеры заменили все колеса на диски с лезвиями, после чего автомобиль просто закопался в землю.

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