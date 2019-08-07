Москва, 7 августа, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Цены на нефть торгуются ниже $60 за баррель, а это серьезный удар по странам ОПЕК в частности по Саудовской Аравии. Нефтяные котировки продолжат падение, так как торговый спор между США и Китаем вызывает беспокойство по поводу спроса и снижение темпов экономического роста в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

ArtseBie Нефть

«Геополитические проблемы, связанные с торговой войной, полностью затмили напряженность на Ближнем Востоке. После саммита G-20 у многих появилась реальная надежда на то, что торговый конфликт между США и Китаем будет исчерпан. По сути торговая война между США и Китаем набирает обороты», — отметил эксперт.

Участники нефтяного рынка, а именно те, кто работают с фьючерсными контрактами на черное золото опирались изначально на базовый стратегический сценарий стабилизации нефтяного рынка, который страны ОПЕК успешно реализовывали. Но не в этом случае.

Сохранение прежних квот по сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки оказались не эффективными против напора американско-китайских торговых споров.

Сейчас необходимо странам ОПЕК провести внеочередное заседание и пересмотреть квоты по сокращению добычи нефти, чтобы стабилизировать рынок.

«Если временно создать искусственный дефицит нефти, то цены могут подняться до $70 за баррель. При этом создастся некоторая «подушка безопасности» в пределах диапазона от $60 до $70 за баррель при различных дополнительных проблемах, связанных с торговыми войнами.

При сохранении текущих условий цены на нефть продолжат испытывать на себе давление, и рост волатильности в моменте может быть связан с публикацией данных от Информационного агентства энергетики (EIA) США сегодня, 7 августа, вечером. Нефть марки Brent продолжит снижение до $58, а нефть марки WTI может также скорректироваться до $52,50 за баррель», — полагает Гасанов.

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