Токио, 7 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с главой Пентагона Марком Эспером подчеркнул прочность военного альянса Токио и Вашингтона, сообщает 7 августа Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

«Союзнические узы Японии и Америки крепки как никогда раньше», — сказал Абэ, добавив, что Япония и дальше будет «укреплять сдерживающую мощь японо-американского альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Япония имеет полное право обеспечивать свою безопасность, но её военное сотрудничество с США вызывает в Москве озабоченность.

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