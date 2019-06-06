Путин: Военный альянс США и Японии вызывает наше беспокойство

Москва, , 16:50 — REGNUM Япония имеет полное право обеспечивать свою безопасность, но её военное сотрудничество с США вызывает в России озабоченность, заявил 6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Российский президент подчеркнул, что Москва ожидает от японской стороны уважительного отношения к своей обеспокоенности.

«Это предмет переговоров, предмет неспешного, экспертного обсуждения», — сказал Владимир Путин, добавив, что беспокойства России «известны японским друзьям и партнерам».

Тем не менее, напомнил президент РФ, ответы Токио на сформулированные Москвой вопросы до сих пор не даны. Главным образом это относится к заявлению США, имеющих свои военные базы в Японии, о фактическом выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Президент России напомнил, что США строят в Японии военные объекты не обращая внимания на мнение местных жителей и властей, а также подчеркнул, что «суверенное право нашей страны — подумать о своей безопасности и сделать вывод о том, что меняется в этой связи или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ».

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