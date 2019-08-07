Владивосток, 7 августа, 2019, 10:18 — ИА Регнум. 96 поддельных денежных купюр было изъято из обращения во втором квартале 2019 года в Приморье, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного управления Банка России.

Фальшивые купюры

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Из 96 фальшивых купюр 77 по своему внешнему виду соответствовали купюрам Банка России номиналом 5 тысяч рублей, также было изъято 18 тысячных купюр и одна фальшивая банкнота достоинством 500 рублей. Кроме того, было изъято 11 стодолларовых банкнот и одна фальшивая банкнота номиналом 100 юаней.

«Если вы обнаружили в своём кошельке подозрительную банкноту, то можно проверить её подлинность в любом коммерческом банке. Если деньги фальшивые, их передадут в органы внутренних дел, при этом ущерб вам не возместят. Поэтому важно всегда сразу проверять деньги, которые вы получаете в качестве сдачи», — отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Перми покупатель расплатился за автомобиль фальшивыми купюрами, отпечатанными на цветном принтере. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело.