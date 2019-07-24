Кунгур, Пермский край, , 08:43 — REGNUM

В Кунгуре Пермского края местный житель приобрел автомобиль, расплатившись за него фальшивыми купюрами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, пермяк использовал ксерокопии банкнот.

Жертвой обмана стала женщина. Она обратилась в полицию. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества со значительным ущербом, правоохранители обнаружили машину с подозреваемым.

Установлено, что работник автосервиса воспользовался объявлением, опубликованным в интернете, и договорился с продавцом о встрече и покупке автомобиля. Расплатился же он за покупку липовыми деньгами на сумму 60 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.