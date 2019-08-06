Ярославль, , 13:26 — REGNUM

В Ярославле будут судить 21-летнего жителя города, который обвиняется в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Деньги

Фальшивые деньги молодой человек купил через интернет. При этом продавцы фальшивок придумали оригинальную схему сбыта подделок. В середине февраля 2019 года ярославец договорился с продавцом о покупке 21-й купюры номиналом в 5000 рублей. За каждую купюру обвиняемый должен был заплатить 1825 рублей. Но не в рублях, а биткоинах.

«Через интернет посредством обменника он перевел деньги в биткоины и оплатил ими стоимость поддельных купюр. Далее он получил информацию о местонахождении тайника с купюрами на территории города Москвы», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Забрав фальшивые деньги из тайника, ярославец начал тратить их в магазинах Ярославля, приобретая товары по небольшой цене. Таким образом ему удалось сбыть большую часть поддельных денег, однако вскоре был задержан. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме.

За сбыт фальшивых денег обвиняемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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