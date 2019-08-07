Москва, 7 августа, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 августа закрылись снижением. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,25%, до $58,68 за баррель. Цена торгуется около июньского минимума $59,42 из-за обострения торговой напряженности между Китаем и США. Инвесторы опасаются, что из-за торговой войны сильно снизится спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились сильнее, чем ожидали эксперты. Запасы сырой нефти уменьшились на 3,43 млн, запасы бензина — на 1,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,17 млн баррелей.

7 августа в 17:30 мск выйдет отчет минэнерго США. Рынок ожидает увидеть сокращение запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

Сегодня на торгах в Азии нефть подорожала на 0,36%, до $58,89. Отчет API оказал поддержку нефтяному рынку, но от восстановления цен сдерживает бегство из рисковых активов. На фоне ослабления юаня инвесторы опять ринулись в золото и йену.

Если геополитика не будет мешать, то не будет никаких проблем подняться цене до $62 в рамках коррекции. Если покупатели начнут выскакивать из длинных позиций, то не избежать снижения до $56,43.

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