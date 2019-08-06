Лондон, , 18:39 — REGNUM

После краткого восстановления выше «психологической отметки» $60 за баррель нефть марки Brent снова начала снижение к $59 за баррель, 6 июля передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент нефть марки ушла в минус на 10 центов (0,17%) и находится на уровне $59,71 за баррель. Нефть WTI опустилась на 15 центов (0,27%), до $54,54 за баррель.

За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.

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