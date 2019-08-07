Благовещенск, 7 августа, 2019, 05:53 — ИА Регнум. По результатам эвакуации населения из подтопленных районов, Василий Орлов предложил внести изменения в федеральное законодательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Эвакуация

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Возмущение губернатора касалось невозможности по действующему законодательству проводить принудительную эвакуацию тогда, когда население отказывалось эвакуироваться, не осознавая масштаба приближающегося бедствия.

«80 человек в селе Угловое залезли на сопку и ни в какую не хотели улетать. С 2013 года это уже третье наводнение. Так вот нынешнее — с самым быстрым темпом. За три часа вода достигала максимума. А человек смотрит на прибывающую воду и думает: сейчас вот-вот остановится. Уже и дорога отрезана. А вертолёт не всегда может сесть. Мы оповещали за полтора суток. Эффект нулевой. Ледяная вода со скоростью 10 км/час утащит на дно даже спортсмена. О чем думает наше население? А принудительно эвакуировать мы не имеем права. Только во время военных действий», — рассказал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным подсчётам ущерб, нанесённый стихией районам Амурской области, составляет порядка 3,5 млрд рублей. Всего было эвакуировано порядка 3 тысяч человек, остаются подтопленными более тысячи придомовых участков.