Благовещенск, , 09:54 — REGNUM

По положению на 6 августа в 15 муниципальных образованиях Приамурья остаются подтопленными 39 населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

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Остаются подтопленными 1 152 придомовые территории. Более всего подтоплено придомовых территорий в Ивановском районе — 462. В Благовещенске подтоплено 236 придомовых территорий. В Селемджинском районе за прошедшие сутки вода ушла из 8 подворий, в Свободненском — из 13.

Также на территории области остаются подтопленными или повреждёнными 49 участков автомобильных дорог: в Октябрьском — 10, в Серышевском — 9, в Мазановском — 8, в остальных районах пять и менее пяти.

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Как сообщало ИА REGNUM, МЧС решает вопрос о затоплении посёлка Чекунда, который находится на берегу Бурейского водохранилища. По мнению специалистов, если начать сброс воды из водохранилища соответственно существующему притоку, то это усилит волну паводка и неминуемо затопит Хабаровск. Если выждать несколько дней, пока пройдёт волка паводка, Чекунда будет затоплена поднимающимся уровнем воды в водохранилище.