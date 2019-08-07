Улан-Удэ, 7 августа, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Дома для детей-сирот в посёлке Молодёжный в Селенгинском районе Бурятии были построены из влажного бруса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта в республике, нарушения выявила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Сайт ОНФ onf.ru В одном из домов для сирот разваливается бетонное крыльцо

В домах были обнаружены дыры в потолке, плесень на полу и трещины в стенах. По словам фронтовика, девять таких домов региональное министерство ЖКХ и строительства приняло у подрядчика.

«То есть никто из чиновников не осмелился нарушить цепочку невмешательства и не заявил, что дома попросту непригодны для проживания», — отметили в организации.

Светлана Калинина назвала несостоятельными «отговорки» минстроя и минсоцзащиты Бурятии, что дефекты появились из-за неправильной эксплуатации. Она пообещала взять на контроль объекты, а также призвала республиканскую прокуратуру проверить все сиротские дома и дать оценку работе чиновников, не замечающих ужасных условий, в которых приходится жить участникам программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о сиротских домах в посёлке Сотниково, которые начали разрушаться, были арестованы замминистра строительства республики Сергей Рыбальченко и предприниматель Сергей Домшоев. Чуть позже к ним присоединился экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов.

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