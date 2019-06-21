Сирот в Бурятии заселили в непригодное для жилья административное здание

Улан-Удэ, , 12:07 — REGNUM Детей-сирот в Кяхтинском районе Бурятии заселили в административное здание. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Бурятии, комментируя появившуюся 21 июня информацию о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, в августе 2013 года для формирования жилищного фонда для детей-сирот министерство строительства и модернизации ЖКХ республики заключило контракт с компанией в Кяхте. У последней в собственности было нежилое двухэтажное здание, ранее использовавшееся в качестве административного.

«После чего данной коммерческой организацией проведено частичное переоборудование указанного здания и направлено заявление в местную администрацию о переводе его в категорию жилого помещения. Несмотря на то, что строение не было обеспечено соответствующими инженерными системами, необходимыми для жилых помещений, глава муниципального образования «Кяхтинский район» подписал соответствующее постановление, которым здание признано жилым», — сообщили в СКР.

После чего уже проходящий по документам как жилой дом приобрёл минстрой и предоставил сиротам. Однако уже в следующем году сотрудники регионального Центра гигиены и эпидемиологии признали квартиры не соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для жилых помещений. То есть выкупленные «дома» оказались непригодными для проживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили по этому факту уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление должностных лиц, причастных к совершению преступления, а также на восстановление нарушенных прав пострадавших от их действий людей», — отметили в управлении.

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Добавим, что в настоящее время под арестом находится замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко по обвинению в превышении полномочий. Его задержали в декабре 2018 года по аналогичному эпизоду с предоставлением детям-сиротам непригодного для жизни жилья в поселке Сотниково Иволгинского района. Чиновник был назначен в минстрой в сентябре 2014 года.

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