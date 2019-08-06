Нью-Йорк, США, 6 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США выросли на 1−1,5% на следующий день после резкого падения, 6 июля передает агентство Reuters.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 293,17 пункта (1,14%), до 26 010,91 пункта, индекс S&P 500 вырос на 37,11 (1,30%), до 2881,85 пункта, индекс Nasdaq вырос на 113,72 (1,47%), до 7839,76 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник 5 августа основные индексы Уолл-стрит показали самый резкий спад с начала 2019 года, S&P и Nasdaq просели более чем на 3%.

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