Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в «красной зоне» из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, 2 августа передаёт агентство Reuters.

К завершению торгов индекс Dow Jones упал на 98,41 пункта (0,37%), до 26 485,01 пункта, индекс S&P 500 упал на 21,52 пункта (0,73%), до 2932,04 пункта, индекс Nasdaq упал на 107,05 пункта (1,32%), до 8004,07 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, падение на американском фондовом рынке началось 1 августа, после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары.

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