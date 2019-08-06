Москва, 6 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Значительные затраты банка России на оздоровление финансовой структуры (санацию) банков оправданны и объяснимы. Это позволяет сохранить необходимые кредитные учреждения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

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«Когда банк не соблюдает и не исполняет федеральный закон о банковской деятельности, а также не способен удовлетворить финансовые требования перед кредиторами, при этом еще выдает недостоверные отчеты о деятельности банка, то в таких случаях, как правило, банк лишается лицензии.

А если банк важен для экономики страны или региона, то данный банк санируют. Чтобы обеспечить должную конкурентоспособность банка, ЦБ РФ несет значительные затраты на оздоровление финансовой структуры банка и помогает банкам избавиться от неприбыльных активов», — пояснил эксперт.

При этом такая мера может считаться положительной в плане полной реабилитации банка и позволяет банку в штатном режиме продолжать вести свою деятельность. Санация, по сути, выгодна не только лишь самому банку, а также вкладчикам и Агентству страховых вкладов, так как все удовлетворяют свои интересы. Как правило, санация банков сопровождается высокой паникой среди вкладчиков и еще больше усугубляет процесс.

«А ведь санация банка — это как минимум гарантия того, что банк в ближайшем будущем не обанкротится. Банку в таком случае придется избавляться от активов, а кредитный портфель не так просто закрыть и вернуть все выданные кредиты населению.

На фоне высокой закредитованности граждан России, порядка 70% населения, кредитные портфели банков значительно страдают от просроченной задолженности граждан. Именно данная причина является корневой причиной, по которой банки не могут исполнять в полной мере свои обязательства», — высказал свое мнение Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявил, что потери регулятора от санации проблемных банков могут составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.

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