Москва, 6 августа, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Затяжная торговая война между США и Китаем с различными новыми сценариями и ответвлениями оказывает серьезное давление на нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Страны ОПЕК стремились найти золотую середину при обозначении квот для стабилизации глобального нефтяного рынка, но непредсказуемость Трампа не была учтена при принятии мер по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

«Напряженная ситуация на Ближнем Востоке также была проигнорирована участниками рынка, несмотря на то, что обстановка в Персидском заливе остается не самой стабильной. Единственный и важный вопрос, который волнует инвесторов это — как долго будет продолжаться торговые войны и что страны ОПЕК примут на своем следующем заседании, которое состоится 5 декабря 2019 года, чтобы не только стабилизировать нефтяной рынок, но и развернуть его к росту», — пояснил эксперт.

На текущий момент цены на нефть торгуются в пределах $60 за баррель, а это меньше, чем заложено в бюджет Саудовской Аравии. Если ситуация продолжится в том же ключе, то не исключено, что страны ОПЕК проведут внеочередное заседание, чтобы пересмотреть квоты на снижение добычи нефти как минимум на 1,8 баррелей в сутки.

По его мнению, понятное дело, что страны ОПЕК отдадут долю рынка тем же США, но тут вопрос скорее не количества, а качества. При этом США вновь обрушат шквал претензий к картелю, обвиняя их в манипуляции ценами на «черное золото», хотя по большому счету США и являются ведущим манипулятором мировых финансовых и сырьевых рынков.

«На текущий момент в глобальном смысле слова на нефтяном рынке ничего не поменялось. При такой ситуации участники рынка будут реагировать на публикацию данных о недельных запасах нефти от Американского института нефти (API).

Но в любом случае не стоит ожидать кардинальных изменений. Цены на нефть могут продолжить снижение до уровня $58.92 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах диапазона $53.40 — 55.50 за баррель», — считает Гасанов.

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