Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Целевые показатели по федеральному проекту «Жилье» для Петербурга следует сократить, и это будет сделано в ближайшее время. Об этом заявил 6 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилых домов

Он напомнил, что, согласно паспорту федерального проекта, к 2024 году в Петербурге показатели ввода нового жилья должны достигнуть 5,35 млн кв. метров в год, то есть с 2019-го по 2024 год в северной столице требуется возвести более 25 млн кв. метров жилплощади.

«Есть определенные сложности в достижении такого объема строительства жилья», — сказал Линченко, добавив, что сейчас Минстрой пытается скорректировать показатели, «исходя из реального положения дел».

Целевые показатели на ближайшие три года уже понизили до 3,4 млн кв. метров в 2019 году и до 3,7 млн кв. метров в два последующих года.

Пока пиковые значения на 2024 год в 5 млн кв. метров сохранены, но поручение Минстрою поработать с этой цифрой уже дали.

Линченко добавил, что в Петербурге имеется нелинейная зависимость ввода жилья от объема расходов на жилищное строительство, так как в Северной столице это связано с инженерной подготовкой, социальной и транспортной инфраструктурой, на которую требуются существенные затраты.

Радикальный рост строительства жилья потребует столь же масштабного увеличения финансирования сетей тепло‑ и водоснабжения, то же касается пробивки новых улиц, строительства развязок и прочего. Средств Петербурга для такого масштабного наращивания не достаточно.

Добавим, на данный момент в городе действует 424 разрешения на строительство, что позволяет возвести порядка 24 млн кв. метров недвижимости, в том числе порядка 14 млн кв. метров жилплощади. Примерно 73% из этих проектов уже строятся.

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