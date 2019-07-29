Москва, , 16:47 — REGNUM

Первое полугодие 2019 года подтвердило тенденцию к увеличению в России объемов вводимого в эксплуатацию жилья. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Росстатом исследования «О жилищном строительстве в I полугодии 2019 года».

В январе — июне 2019 года в эксплуатацию введено 398,4 тыс. квартир общей площадью 30,1 млн кв. метров. По сравнению с первым полугодием 2018 года рост составил 3,7%. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 114,1 тыс. жилых домов общей площадью 15,6 млн кв. метров. Рост к первому полугодию 2018 года составил 2,5% к I полугодию 2018 г.

Рекордсменом среди регионов по жилищному строительству стала Московская область — здесь сдано порядка 11% всех возведенных в стране многоэтажек. На втором месте — Москва (7,5%), далее следуют Краснодарский край (6%), Республика Татарстан (4,7%), Ленинградская область (4,4%), Ростовская область (4,0%), Республика Башкирия (3,3%), Свердловская область (2,3%), Нижегородская и Новосибирская области (по 2,2%), Санкт-Петербург (2%), Белгородская область (1,7%). В этих регионах построено более половины от всех общей площади введённого в России жилья.

При этом наиболее высокие темпы жилищного строительства отмечены в Брянской области, где рост за год составил сразу 3,1 раза. Среди рекордсменов по темпу — Тверская область (95,7%), Республика Карелия (48,5%), Мурманская область (46,1%), Владимирская область (40,5%), Пензенская область (38,3%), Забайкальский край (37,2%) и Удмуртия (37,1%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал существенно увеличить объёмы жилищного строительства в России. «Сегодня в России ежегодно строится около 80 миллионов квадратных метров. Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объёмов строительства с сегодняшних 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы. Это движение от 80 до 120, возможно, и необходимо. Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей в год получали новое жильё, то строить нужно 120 миллионов», — заявил он в своём послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.