Москва, 6 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. С сентября существенно снижаются цены на пляжные туры и за границу, и по России. Это связано с массовым оттоком туристов с детьми, 1 сентября начинается новый учебный год, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Пляж. Туризм

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Наибольшее снижение цены тура на 10 дней в сентябре демонстрируют почти все популярные пляжные направления: Турция (-41,7%), Болгария (-35,3%), Хорватия (-35%), Греция (-22%), Черногория (-20,5%), Италия (-17,8%), Кипр (-11%), Тунис (-5,5%).

Самые дешевые пляжные туры конца августа — начале сентября в Сочи, Анапу, Крым. Болгарию и Турцию. Цена тура на двоих колеблется от 28 тыс. рублей до 45 тыс. рублей.

Ощутимо дороже стоят туры в Грецию, Черногорию, Кипр, Хорватию и Италию. За десять ночей туристам придётся заплатить от 47 тыс. рублей до 65 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,7 млн российских туристов побывали в Турции в первые полгода 2019 года.

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