Москва, 6 августа, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent закрылись 5 августа снижением на 2%. Цена упала на американской сессии до $59,66 на фоне усилившихся опасений по поводу спроса на нефть из-за торговой войны США с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Котировки на нефть упали на фоне усилившихся опасений по поводу глобального экономического роста и, следовательно, увеличения спроса на нефть после того, как президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил поднять пошлины на китайские товары.

Китай не стал ждать и 5 августа допустил ослабления юаня к доллару на 1,77%, сославшись на рыночную ситуацию. Вашингтон назвал Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,37%, до $60,25 за баррель. Цена отбилась от $59,08, который можно считать важным уровнем поддержки.

Если покупатели смогут поднять курс выше $61, то коррекция усилится до $62,85. Чтобы сейчас не показывал технический анализ, все внимание трейдеров и инвесторов направлено на защитные активы и новости из США и Китая по торговому соглашению.

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