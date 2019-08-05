Москва, , 15:55 — REGNUM

Цены на нефть падают 5 августа на фоне роста опасений относительно роста мировой экономики после того, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Это произошло после того как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая. В последствии это может снизить мировой спрос на топливо», — отметил эксперт.

Резкий обвал нефть Brent на прошлой неделе переписал техническую картину. Котировки обновили локальный минимум на уровне $61,29 за баррель, тем самым подтвердили сценарий дальнейшего снижения в рамках нисходящего коридора. Таким образом, ближайшая целью является отметка — $59,45 за баррель.

«При этом американские нефтяные компании сократили число буровых установок. Тенденция сокращения наблюдается пятую неделю подряд, так как снижение цен на нефть побуждает бурильщиков следовать планам по сокращению расходов», — пояснил Капустянский.

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