Хабаровск, 6 августа, 2019, 07:04 — ИА Регнум. По мнению специалистов, через Хабаровск пройдёт три волны паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Паводок в Хабаровском крае

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Длина гребня волны паводка растянулась практически на 500 километров — от Ленинского района ЕАО до Хабаровска. Наиболее высокой, по мнению специалистов, будет третья волна, высота которой достигнет 6,5 метра. Ожидается, что она подойдёт к Хабаровску 12−14 августа.

Первая волна паводка подошла к Хабаровску 5 августа, достигнув отметки 4,43 метра. Волна ниже заградительных дамб и особой тревоги для города не принесла, тем не менее затопив несколько близлежащих островов, на которых устроены дачные посёлки хабаровчан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в ожидании высокой волны паводка проводятся работы по наращиванию высоты защитных дамб, чтобы можно было защитить город от волны высотой до 10 метров, при том что прогнозируемая высота волны не превышает 7 метров.