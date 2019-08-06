Владивосток, 6 августа, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Решением Мосгорсуда было отменено решение Басманного суда об аресте счетов группы компаний «Востокцемент», принадлежащих бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарёву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Отмена ареста связана с возвращением дела на повторное рассмотрение в Басманный суд города Москва. Ранее Верховный суд не поддержал требование Генпрокуратуры и отказал в изменении территориальной подсудности по иску надзорного ведомства к осужденному Игорю Пушкарёву.

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Как сообщало ИА REGNUM, по требованию Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры Басманный суд Москвы арестовал счета предприятий группы «Востокцемент» в рамках гражданского иска Генпрокуратуры к Игорю Пушкарёву на сумму 3,5 млрд рублей. Из-за этого решения без средств к существованию могли остаться порядка 5 тысяч работников предприятий, входящих в холдинг «Востокцемент». Большинство предприятий группы являются градообразующими. За разблокировку счетов вступились главы дальневосточных регионов, ситуация была доложена премьер-министру России Дмитрию Медведеву.